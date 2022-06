Résultat de la législative à Massieux : en direct

12/06/22 10:56

On vote déjà depuis ce matin à Massieux et il n'est pas trop tard pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des voix au premier tour à Massieux. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 16% des suffrages. Le choix des habitants de Massieux était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des voix), laissant donc 42% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Massieux ( Ain ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.