Résultat de la législative à Maurecourt : en direct

12/06/22 19:21

Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Au moment des dernières élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 52,85% au premier tour dans la commune à Maurecourt. L'abstention était de 43,31% pour le deuxième tour.

À Maurecourt, l'une des grandes inconnues des législatives sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, sur les 2 932 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,0% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 81,41% au premier tour, soit 2 387 personnes. L'inflation qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres détourner l'attention des électeurs de Maurecourt du vote.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Maurecourt dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle à Maurecourt avec 34,1% des suffrages, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 20,73%, devant Marine Le Pen à 16,75% et Yannick Jadot à 7,26%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 20,73% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Maurecourt le 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,26% et 1,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 29,49% pour la Nupes.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Maurecourt (Yvelines) seront amenés à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 34% des votes au premier tour à Maurecourt. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des votes. Le choix des habitants de Maurecourt était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (70% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 30% des suffrages.