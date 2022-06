Résultat de la législative à Maurepas : en direct

12/06/22 17:11

On vote déjà depuis quelques heures à Maurepas et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 20 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 18 267 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait représenté 50,61% au premier tour des électeurs de Maurepas, à comparer avec un taux de participation de 43,82% au round deux.

À Maurepas, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un critère fort du scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, sur les 13 508 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 71,81% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 76,36% au premier tour, ce qui représentait 10 315 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient de nature à de faire baisser la participation à Maurepas (78310).

Avec 31,71% des votes, à Maurepas, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 25,74%, au-dessus de Marine Le Pen à 14,41% et Éric Zemmour à 6,9%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser la situation lors des législatives à Maurepas au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité a chuté tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le RN, lui, a courru après les 20%.

Les citoyens de Maurepas ( Yvelines ) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31.7% des votes au premier tour à Maurepas, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 25.7% et 14.4% des voix. Le choix des habitants de Maurepas était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (71.0% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 29.0% des voix.