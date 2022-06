Résultat de la législative à Mayenne : en direct

17:13 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Mayenne ?

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Mayenne dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Lors du dernier scrutin, à Mayenne, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position au premier tour de l'élection avec 35,68% des voix, devant Marine Le Pen à 20,74%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,32% et Valérie Pécresse, quatrième à 5,38%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.