En direct

19:04 - Quel résultat aux législatives de Mazé-Milon pour la coalition de gauche ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Mazé-Milon comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,75% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,57% et 2,12% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 27,44% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Mazé-Milon ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Mazé-Milon dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Lors de la dernière échéance, à Mazé-Milon, Emmanuel Macron achevait la course en tête au premier round de l'élection présidentielle avec 31,18% des voix, devant Marine Le Pen à 23,63%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 18,75% et Yannick Jadot à 6,57%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Mazé-Milon ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mazé-Milon, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation serait capable de faire le jeu du camp de l'abstention à Mazé-Milon (49140). Pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,53% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,09% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Mazé-Milon au premier tour des élections législatives ? Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 4 055 personnes aptes à voter à Mazé-Milon s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 52,85%). Le taux de participation était de 46,73% au second round.