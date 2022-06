Résultat des législatives à Méounes-lès-Montrieux - Election 2022 (83136) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Méounes-lès-Montrieux et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins. Lors des législatives de 2017, sur les 1 660 inscrits sur les listes électorales à Méounes-lès-Montrieux, 46,08% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,81% au second round.

À Méounes-lès-Montrieux, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants des élections législatives. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Méounes-lès-Montrieux (83136). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,05% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Méounes-lès-Montrieux ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Méounes-lès-Montrieux cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 35,22% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 18,87%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,42% et Éric Zemmour à 11,84%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% des suffrages au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Méounes-lès-Montrieux, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 15,42% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,37% et 1% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,37% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu).

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35,2% des suffrages au premier tour à Méounes-lès-Montrieux. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,9% et 15,4% des voix. Le choix des habitants de Méounes-lès-Montrieux était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (64,4% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 35,6% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Méounes-lès-Montrieux ( Var ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?