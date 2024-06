En direct

19:51 - À Solliès-Toucas, que vont choisir les supporters de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,72% à Solliès-Toucas début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 20% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Solliès-Toucas, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,53% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Solliès-Toucas Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. On peut donc imaginer que le RN soit à environ 40% ou plus à Solliès-Toucas ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Solliès-Toucas début juin ? Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi observer de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on se penche sur le détail, 1115 électeurs de Solliès-Toucas se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella séduisait 45,55% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 11,72% et Valérie Hayer à 10,25%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Solliès-Toucas lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Elément saillant : le RN avait récolté au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait engrangé 32,5% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 22,17% et 15,76%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,1% contre 41,9%).

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le RN tirait son épingle du jeu à Solliès-Toucas lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Laure Lavalette devant ses concurrents au premier tour, avec 32,92% dans la ville, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Var. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 56,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,25%.

11:02 - Les enjeux locaux de Solliès-Toucas : tour d'horizon démographique À Solliès-Toucas, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,59% et une densité de population de 191 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 212 € par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 122 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,77%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,73%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Solliès-Toucas mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,52% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Législatives précédentes à Solliès-Toucas : l'impact de la participation L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Solliès-Toucas (83210). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 42,8% au premier tour. Au second tour, 41,81% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Solliès-Toucas ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,97% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 74,04% au premier tour, c'est-à-dire 3 647 personnes.