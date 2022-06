En direct

20:07 - Quel résultat aux législatives de Méré pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,71% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Méré le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,39% et 0,85% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 20,95% à Méré pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Méré ? La dernière présidentielle, à Méré, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 35,52% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 15,08%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,71% et Valérie Pécresse à 12,18%. Le président-candidat se plaçait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement la donne lors des législatives dans la cité ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Méré L'abstention constituera l'une des grandes inconnues des législatives à Méré. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique seraient en mesure de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Méré. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,15% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 16,21% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Méré en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? Lors des législatives de 2017, parmi les 1 426 personnes en âge de voter à Méré, 60,1% avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 52,66% au dernier round.