Résultat de la législative à Méru : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Méru sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - À Méru, des sondages aussi valables qu'en France ? La majorité présidentielle a baissé tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Méru au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Méru cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 37,57% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 24,78%, puis Emmanuel Macron à 19,52% et Éric Zemmour à 5,15%. Le président-candidat arrivait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - À Méru, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 reste la participation À Méru, l'une des clés de ces législatives 2022 sera indiscutablement l'étendue de la participation. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur les finances des Français serait par exemple capable de modifier les décisions que prendront les citoyens de Méru (60110). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 35,7% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 30,1% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Méru, les chiffres de la participation aux élections législatives 2022 seront un élément déterminant L'analyse des scrutins précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Au moment des élections législatives de 2017, 7 800 personnes aptes à voter à Méru s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 39,71%), contre un taux de participation de 35,27% au second tour. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Méru Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les moments clés de cette première étape des législatives 2022 à Méru, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont alignés 9 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Méru comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Pascal Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julie Roussel Reconquête ! Christophe Dietrich Les Républicains Viridiana Grela Droite souverainiste Johann Lucas Divers gauche Maxime Bouilly Geronimi Ecologistes Roland Szpirko Divers extrême gauche Alexandre Sabatou Rassemblement National Valérie Labatut Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 38% des votes au premier tour à Méru. L'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25% et 20% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir l'obstacle du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 54% des suffrages face à Marine Le Pen (46%). Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Méru seront incités à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Quel prétendant préféreront-ils ?