Résultat de la législative à Messein : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Messein sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Messein. En direct 18:40 - La Nupes invisible dans la cité il y a 7 jours La Nupes partait avec un potentiel théorique de 29,5% à Messein avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription, ces électeurs se sont très probablement portés, pour une partie d'entre eux, sur la nuance de gauche il y a une semaine et devraient faire de même ce dimanche. 15:30 - À Messein, la candidature Divers gauche en première place Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les habitudes locales, comme à Messein. Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round, les citoyens de Messein ont plébiscité la candidature Divers gauche qu'ils ont gratifiée de 40,65% des voix. La candidature Rassemblement National ramasse 26,36% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 18,7% des votes. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Messein ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 50,99% des électeurs à Messein avaient boudé les urnes. L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,68% au premier tour. 10:30 - Le verdict des élections à Messein, c'est pour ce dimanche soir ! Si vous doutez encore des impétrants finalistes de cette seconde étape dans la circonscription de Messein, pas de panique. Les 2 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Messein - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Messein aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Philippe Morenvillier Rassemblement National Dominique Potier Divers gauche

Résultats des législatives 2022 à Messein - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Messein

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Messein Dominique Potier (Ballotage) Divers gauche 43,97% 40,65% Philippe Morenvillier (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 26,36% Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,13% 18,70% Yannick François Les Républicains 4,65% 3,24% Julie Ricard Reconquête ! 3,61% 3,98% Elisabeth Schilder Ecologistes 2,42% 2,50% Miriam Aubert Divers extrême gauche 2,18% 3,24% Corinne Paine Droite souverainiste 1,39% 1,33% Sophia Fayad Divers 0,25% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Messein Taux de participation 48,38% 49,01% Taux d'abstention 51,62% 50,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,43% Nombre de votants 37 953 695

Le résultat de l'élection législative 2022 à Messein a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le représentant Divers gauche arrache la première place chez les 1418 électeurs de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle et résidant à Messein. Dominique Potier a amassé 41% des voix. Philippe Morenvillier (Rassemblement National) recueille 26% des votes. Enfin, Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 19% des votes. Le niveau de la participation s'élève à 49% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle (soit 695 votants). Reste à déterminer si les habitants des 179 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Messein.

Législatives 2022 à Messein : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Messein (54) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des suffrages au premier tour à Messein, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28% et 21% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 55% des suffrages face à Marine Le Pen (45%).