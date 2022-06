Résultat des législatives à Messein - Election 2022 (54850) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Résultat des législatives 2022 à Messein

Le résultat des élections législatives 2022 à Messein est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Messein Dominique Potier (Ballotage) Divers gauche 43,97% 40,65% Philippe Morenvillier (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 26,36% Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,13% 18,70% Yannick François Les Républicains 4,65% 3,24% Julie Ricard Reconquête ! 3,61% 3,98% Elisabeth Schilder Ecologistes 2,42% 2,50% Miriam Aubert Divers extrême gauche 2,18% 3,24% Corinne Paine Droite souverainiste 1,39% 1,33% Sophia Fayad Divers 0,25% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Messein Taux de participation 48,38% 49,01% Taux d'abstention 51,62% 50,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,43% Nombre de votants 37 953 695

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Messein. Les 1418 habitants de Messein votant dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle ont opté pour le candidat Divers gauche dimanche 12 juin. Dominique Potier a ainsi amassé 41% des voix au niveau de la ville. Philippe Morenvillier (Rassemblement National) reçoit 26% des suffrages. Enfin, Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 19% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 51%. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle résultera du comportement de vote des électeurs des 179 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Messein : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Messein (54) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des suffrages au premier tour à Messein, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28% et 21% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 55% des suffrages face à Marine Le Pen (45%).