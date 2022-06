En direct

19:02 - Quel résultat à Meung-sur-Loire pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,96% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Meung-sur-Loire le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,74% et 1,6% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,34% du côté de la gauche, sans compter les voix Mélenchon.

16:30 - À Meung-sur-Loire, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Avec 30,5% des votes, à Meung-sur-Loire, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,04%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,96% et Éric Zemmour à 5,77%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront peut-être ce paysage à Meung-sur-Loire dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la Nupes est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Meung-sur-Loire, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Meung-sur-Loire ? La guerre aux portes de l'Europe est par exemple capable de faire avant tout gagner le camp de l'abstention à Meung-sur-Loire. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 75,93% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 74,83% au premier tour, soit 3 365 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Meung-sur-Loire ? L'analyse des scrutins antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2017, pendant les élections législatives, 50,94% des personnes en âge de participer à une élection à Meung-sur-Loire avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 42,99% au dernier round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.