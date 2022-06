Résultat de la législative à Miribel : en direct

12/06/22 17:10

L'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif à Miribel. Le conflit armé ukrainien ainsi que son impact sur les prix du gaz et de l'essence seraient de nature à pousser les citoyens de Miribel (01700) à se désintéresser de l'élection. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 009 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 26,78% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,47% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Miribel, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 30,2% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 21,05%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,38% et Éric Zemmour à 8,46%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votants à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des dernières heures boulverseront peut-être ce décor à Miribel ce dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

Quel candidat (ou candidate) les 10 193 habitants de Miribel placeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Miribel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21% et 20% des voix. Le choix des citoyens de Miribel était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (62% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 38% des voix.