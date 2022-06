Résultat de la législative à Misérieux : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Misérieux dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Misérieux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Misérieux ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France comme à Misérieux, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 15,09% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,69% et 1,63% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 22,41% à Misérieux pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Misérieux ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Misérieux ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 32,07% des voix à Misérieux, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen cumulait 24,48% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,09% (contre 21,95%). 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Misérieux Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Misérieux ? La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable de priver les isoloirs de leurs citoyens à Misérieux (01600). Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,5% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 85,31% au premier tour, ce qui représentait 1 132 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Misérieux, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément clé Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Durant les dernières législatives, sur les 1 279 inscrits sur les listes électorales à Misérieux, 53,32% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,36% pour le second tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Le bureau de vote ferme ses portes à 18 heures à Misérieux Les résultats des élections législatives 2022 à Misérieux devraient être donnés peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Misérieux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Misérieux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Lumir Lapray Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Daubié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Goutagny Divers extrême gauche Denis Baratay Divers droite Alexandre Nanchi Les Républicains Alexandre Costa Reconquête ! Colin Martet Divers Thomas Iglésis Ecologistes Olivier Eyraud Rassemblement National Delphine Carrier Droite souverainiste

Législatives 2022 à Misérieux : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Misérieux ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 32,1% des voix au premier tour à Misérieux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,5% et 15,1% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Misérieux gratifié de 59,6% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 40,4% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour obtenir une majorité à l'hémicycle ?