Résultat des législatives à Missillac - Election 2022 (44780) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Le résultat des élections législatives 2022 à Missillac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Missillac. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 3894 citoyens de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique résidant à Missillac. Veronique Mahé a obtenu 30% des votes. Laurence Le Page (Rassemblement National) et Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent 21% et 21% des voix. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique résultera des choix des électeurs des 25 autres communes qui la composent. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 47%, ce qui représente 1 816 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Missillac Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,26% 29,60% Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,48% 20,77% Laurence Le Page Rassemblement National 15,96% 20,88% Bertrand Plouvier Les Républicains 13,22% 7,60% Jean-Yves Gontier Divers centre 9,96% 8,55% Laurent Gaudeau Reconquête ! 5,16% 3,21% Alain Seillé Ecologistes 3,35% 2,53% Gaël Bourdeau Droite souverainiste 1,64% 1,52% Martine Aury Divers droite 1,51% 2,14% Marie-France Belin Divers extrême gauche 1,28% 1,86% Donatienne Jossic Ecologistes 1,15% 1,35% Olivier Boutry Divers 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Missillac Taux de participation 50,95% 46,64% Taux d'abstention 49,05% 53,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,72% Nombre de votants 59 767 1 816

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Missillac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Quel résultat à Missillac pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,78% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Missillac il y a deux mois. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,43% et 2,05% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 24,26% à Missillac pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Missillac ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Missillac dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Avec 29,42% des suffrages, au premier round à Missillac cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 27,03%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,78% et Éric Zemmour à 5,18%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives à Missillac ? L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif sera le niveau de participation à Missillac. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 871 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 22,06% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,13% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des foyers français seraient par exemple en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Missillac (44780). 11:30 - À Missillac, la participation peut-elle encore descendre à l'occasion des législatives ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 50,16% des électeurs de Missillac s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 37,91% pour le second tour. 09:30 - Les infos clés des élections à Missillac La cité de Missillac ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Missillac soit un peu plus que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Missillac : les enjeux

Les habitants de Missillac (44780) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à participer à l'élection des députés qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 29% des suffrages au premier tour à Missillac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de l'élection de 2022 et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 27% et 19% des voix. Le choix des administrés de Missillac était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (53% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des voix. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?