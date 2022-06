Résultat de la législative à Mittelhausbergen : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Mittelhausbergen sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Mittelhausbergen. En direct 18:44 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Mittelhausbergen il y a 7 jours Le potentiel avant ces législatives à Mittelhausbergen pour la coalition LFI-PS-EELV-PC se montait à 22,2% dans la commune. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Mittelhausbergen ont pourtant apporté 14,3% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour le premier round des législatives 2022. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Mittelhausbergen ? Grâce à 40,05% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Mittelhausbergen au soir du 1er tour de la législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Les Républicains ramasse 18,66% des votes. A la troisième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 14,3% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Mittelhausbergen ? Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Il y a cinq ans, lors des législatives, 54,08% des électeurs de Mittelhausbergen avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,95% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au deuxième round et 44,6% en 2012, toujours au second tour. 10:30 - Le député de Mittelhausbergen sera élu ce soir Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Mittelhausbergen et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir lors de ce deuxième volet, puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés dimanche dernier sont toujours en lice pour la fin des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Mittelhausbergen - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Mittelhausbergen aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Françoise Buffet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Imane Lahmeur Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Mittelhausbergen - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Mittelhausbergen

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mittelhausbergen Françoise Buffet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,38% 40,05% Imane Lahmeur (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,15% 14,30% Virginie Joron Rassemblement National 17,10% 8,71% Éric Amiet Les Républicains 14,75% 18,66% Martine Wonner Divers 5,38% 4,48% Bénédicte Matz Régionaliste 4,14% 2,36% Virginie Beck Reconquête ! 4,01% 4,48% Clément Behr Ecologistes 3,47% 3,73% Alain North Divers 0,84% 0,25% Jean-Claude Chirollet Droite souverainiste 0,71% 1,12% Marina Lafay Divers gauche 0,60% 1,12% Mehdi Benhlal Divers extrême gauche 0,49% 0,75% Participation au scrutin Circonscription Mittelhausbergen Taux de participation 48,12% 52,22% Taux d'abstention 51,88% 47,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,12% Nombre de votants 47 119 812

Le résultat de la législative 2022 à Mittelhausbergen est désormais officiel. À Mittelhausbergen, les 1555 électeurs inscrits dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin ont pris parti pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation s'élève à 52% des citoyens figurant sur les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Les électeurs des 46 autres communes appartenant à la 4ème circonscription du Bas-Rhin voteront-ils comme ceux de Mittelhausbergen ? Françoise Buffet a rassemblé 40% des voix au sein de la commune. Elle est suivie par Éric Amiet (Les Républicains) et Imane Lahmeur (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 19% et 14% des suffrages.

Législatives 2022 à Mittelhausbergen : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Mittelhausbergen ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 41% des votes au premier tour à Mittelhausbergen, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 15% et 14% des votes. Le choix des habitants de Mittelhausbergen était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71% des suffrages), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 29% des votes. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a recueillies dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?