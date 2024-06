Résultat des législatives à Monnières : l'élection 2024 en direct

12:08 - Elections législatives précédentes à Monnières : l'impact de l'abstention

À Monnières (44690), le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères clés des législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 16,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 19,92% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,84% au premier tour. Au second tour, 52,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Monnières ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?