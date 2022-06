Résultat des législatives à Mons-en-Pévèle - Election 2022 (59246) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Mons-en-Pévèle

Le résultat des élections législatives 2022 à Mons-en-Pévèle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Mons-en-Pévèle. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 1810 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription du Nord et habitant à Mons-en-Pévèle. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour la 6ème circonscription du Nord atteint 55%. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 45 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Mons-en-Pévèle. Au sein de la ville, Charlotte Parmentier-Lecocq a recueilli 32% des suffrages. Célia Pereira (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Virginie Fenain (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 22% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mons-en-Pévèle Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 31,66% Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale - 21,61% Virginie Fenain Rassemblement National - 18,47% Luc Foutry Les Républicains - 16,58% Vanessa Labre Ecologistes - 3,39% Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche - 2,76% André Demeester Reconquête ! - 2,64% Thierry Rolland Divers droite - 1,51% Delphine Leleu Droite souverainiste - 1,26% Frédéric Barrez Divers extrême gauche - 0,13% Participation au scrutin Circonscription Mons-en-Pévèle Taux de participation - 44,81% Taux d'abstention - 55,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 1,48% Nombre de votants - 811

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mons-en-Pévèle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Mons-en-Pévèle ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Mons-en-Pévèle, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait obtenu 15,57% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,44% et 1,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total probable de 24,31% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - À Mons-en-Pévèle, des sondages aussi parlants qu'en France ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Mons-en-Pévèle ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. L'élection présidentielle d'avril, à Mons-en-Pévèle cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 36,81% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 20,78%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,57% et Yannick Jadot à 7,44%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Mons-en-Pévèle À Mons-en-Pévèle, l'un des critères principaux des législatives sera le taux d'abstention. Le conflit militaire ukrainien serait par exemple en mesure d'impacter la participation à Mons-en-Pévèle. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,91% des votants de la localité. Le taux d'abstention était de 26,52% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Mons-en-Pévèle en 2017 ? Au fil des dernières années, les 2 163 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 55,7% au premier tour au sein de Mons-en-Pévèle. Le taux d'abstention était de 51,44% au deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Les données clés des élections à Mons-en-Pévèle Les clés de ces législatives 2022 à Mons-en-Pévèle sont simples : la métropole n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter l'abstention.

Législatives 2022 à Mons-en-Pévèle : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Mons-en-Pévèle (Nord) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 36,8% des suffrages au premier tour à Mons-en-Pévèle. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,8% et 15,6% des votes. Le choix des citoyens de Mons-en-Pévèle était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (65,4% des suffrages), laissant donc 34,6% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour obtenir la majorité des députés de l'hémicycle ?