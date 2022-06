Résultat de la législative à Montardon : 2e tour en direct

18:37 - Le bloc de gauche 2e pour ces législatives à Montardon

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Montardon, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second épisode des législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce 19 juin. Ce score est toutefois à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,38%, 4,74%, 2,89% et 1,91% il y a deux mois. Autrement dit un potentiel de 24,92% pour la coalition de gauche dans la commune.