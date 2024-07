Résultat des législatives 2024 à Coarraze (64800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a baissé à Coarraze en comparaison de la Nupes il y a deux ans L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a glané un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,75% des bulletins à Coarraze. Une percée à affiner néanmoins avec les 32,01% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,29% pour Yannick Jadot, 4,21% pour Fabien Roussel et 3,04% pour Anne Hidalgo). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 53,11% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 18 points à Coarraze Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour cette élection des députés, localement. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 18 points sur place entre 2022 et 2024. Assez pour annoncer un ancrage solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Coarraze ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ce second tour des élections. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Coarraze, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche à Coarraze il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,07% au premier tour, contre 32,01% pour Cécile Faure (Nupes). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV (53,11% contre 46,89% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Cécile Faure remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour A en croire les ultimes projections communiquées entre les deux tours, le Rassemblement national serait en mesure de décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 34,3% des bulletins de vote, Monique Becker (Rassemblement National) a pris la tête à Coarraze, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round des élections législatives. Julien Brunel (Nouveau Front populaire) et Jean-Paul Matteï (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient grâce à respectivement 26,75% et 24,91% des électeurs dans la ville. C'est aussi Monique Becker qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 31,14%, devant Jean-Paul Matteï avec 29,6% et Julien Brunel avec 26,49%.

19:21 - Coarraze : importante participation aux élections législatives 2024 Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des dernières consultations politiques. À Coarraze, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 70,94%, dépassant de 17 points celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, sur les 1 665 personnes en âge de voter à Coarraze, 53,63% s'étaient en effet rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 52,43% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 70,94% de participation lors de la première manche des législatives à Coarraze À Coarraze, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'ampleur de l'abstention. 29,06% des électeurs de Coarraze ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour. Au second tour, 49,24% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 634 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,22% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,56% au deuxième tour.

17:29 - Coarraze : enjeux locaux et perspectives électorales Quel impact aura la population de Coarraze sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 145 hab par km² et 40,28% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 12,9% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 418 € par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 862 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,09%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,09%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,49% à Coarraze, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.