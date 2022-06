Résultat de la législative à Montboucher-sur-Jabron : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

La candidature Rassemblement National a amassé 25,24% des votes dimanche 12 juin au soir du 1er round de l'élection législative. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent dans l'ordre 22,85% et 20,27% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À Montboucher-sur-Jabron, le candidat de la gauche réunie avait enregistré 22,85% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est cependant à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,46%, 4,99%, 1,68% et 1,5% il y a deux mois. Voilà qui donnait une réserve de voix de 23,63% du côté des électeurs de gauche.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Montboucher-sur-Jabron a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Montboucher-sur-Jabron, les 2026 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription de la Drôme ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de la participation s'élève à 53% des habitants figurant dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 1 066 votants). Reste à déterminer si les citoyens des 39 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Drôme feront les mêmes choix que ceux de Montboucher-sur-Jabron. Lisette Pollet a rassemblé 25% des voix dans la ville. Gilles Reynaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Benoît Maclin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec 23% et 20% des suffrages.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Montboucher-sur-Jabron (26740) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des suffrages au premier tour à Montboucher-sur-Jabron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui fut le troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 15% des suffrages. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en captant 52% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 48% des voix.