Résultat de la législative à Montévrain : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montévrain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Montévrain ? L'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces mouvements des derniers jours se répéteront sans doute à Montévrain ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Lors du dernier scrutin, à Montévrain, Emmanuel Macron se propulsait à la première position au premier round de l'élection présidentielle avec 31,63% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,41%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 18,63% et Éric Zemmour, quatrième à 7,61%. 14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Montévrain À Montévrain, le taux de participation sera à n'en pas douter un critère fort de ce scrutin législatif. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les tarifs du gaz et du pétrole seraient de nature à impacter la participation à Montévrain (77144). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,56% dans la ville. La participation était de 78,11% au premier tour, ce qui représentait 5 869 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Montévrain ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, sur les 5 746 inscrits sur les listes électorales à Montévrain, 64,04% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 55,71% pour le round numéro deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Montévrain Si vous êtes toujours dans le doute concernant les 9 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Montévrain, pas de stress. Les bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montévrain comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Delphine Mairiaux Les Républicains Frédéric Renault Divers extrême gauche Bernard Duchaussoy Ecologistes Kevin Meillet Ecologistes Reine Lecuyer Rassemblement National Arnaud Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Hadrien Ghomi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Marc Moskowicz Reconquête ! Michaël Sanchez Droite souverainiste

Législatives 2022 à Montévrain : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 32% des suffrages au premier tour à Montévrain, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat de La France Insoumise et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 23% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Montévrain avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 65% des votes, laissant ainsi 35% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il se fier à cette agglomération pour remporter la majorité de l'Assemblée nationale ? Les inscrits sur les listes électorales de Montévrain (77) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.