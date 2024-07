17:59 - Élections à Bussy-Saint-Georges : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bussy-Saint-Georges fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 30,04% de cadres pour 26 571 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 2 236 entreprises attestent une économie prospère. Dans l'agglomération, 21,11% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 11,57% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 3 428 résidents étrangers, représentant 12,91% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 49,43% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1308,15 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Bussy-Saint-Georges, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.