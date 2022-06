Résultat de la législative à Montigny-lès-Cormeilles : en direct

17:17 - À Montigny-lès-Cormeilles, des sondages tout aussi valables qu'en France ?

À Montigny-lès-Cormeilles, Jean-Luc Mélenchon accostait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 43,44% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 21,84%, puis, avec 16,17%, Marine Le Pen et enfin, à 4,61%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines modifieront probablement la situation à Montigny-lès-Cormeilles dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité est tombé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.