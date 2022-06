Résultat de la législative à Montlhéry : en direct

12/06/22 11:22

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Montlhéry, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et celui qui fit office de 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 23% et 20% des suffrages. Le choix des habitants de Montlhéry était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des voix), cédant par conséquent à Marine Le Pen 42% des suffrages. Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Montlhéry ( Essonne ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.