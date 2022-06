Résultat des législatives à Montois-la-Montagne - Election 2022 (57860) [PUBLIE]

12/06/22 22:59

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Montois-la-Montagne. Au sein de la 1ère circonscription de la Moselle, les 1957 habitants de Montois-la-Montagne ont opté pour le candidat Rassemblement National. Au sein de la commune, Grégoire Laloux a obtenu 34% des suffrages. Il est suivi par Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Esther Leick (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 30% et 19% des votes. Reste à savoir si les citoyens des 27 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Montois-la-Montagne. Le taux d'abstention représente 61% des habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Moselle, ce qui représente 1 197 non-votants.

Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des élections antérieures, les 2 740 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 39,07% au premier tour des votants de Montois-la-Montagne, contre une participation de 35,97% au second tour.

À Montois-la-Montagne, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Montois-la-Montagne. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 950 personnes en âge de voter dans la ville, 77,49% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 76,21% au premier tour, soit 1 486 personnes. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Montois-la-Montagne comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 15,44% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,47% et 1,24% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 19,15% à Montois-la-Montagne pour ces légilsatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Montois-la-Montagne ( Moselle ) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 38,7% des voix au premier tour à Montois-la-Montagne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien député européen avaient obtenu 24,2% et 15,4% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Montois-la-Montagne avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 57,7% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 42,3% des suffrages.