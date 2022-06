Résultat de la législative à Morestel : 2e tour en direct

18:07 - La Nouvelle union populaire avait terminé en 3e position à Morestel dimanche dernier

Les électeurs de Morestel avaient apporté 17,2% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la 1re étape des législatives 2022. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,67%, 2,93%, 1,24% et 2,47% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, donnait un total de 23,31% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC.