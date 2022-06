Résultat de la législative à Morlaix : en direct

12/06/22 17:08

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 30,4% des votes au premier tour à Morlaix, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de Hollande et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 29,8% et 13,5% des votes. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en captant 73,7% des voix face à Marine Le Pen (26,3%). Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Comme partout en France, les citoyens de Morlaix ( Finistère ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ?