Résultat des législatives 2024 à Plouzévédé (29440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les bulletins du Front populaire scrutés Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Plouzévédé, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,32% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a nettement avancé à Plouzévédé en 2 ans La fraction d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette législative. La progression du parti, qui se monte déjà à 22 points à Plouzévédé entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Une étape de plus pourrait être dépassée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux législatives 2022 à Plouzévédé Il s'agit à ce stade de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Il y a deux ans à Plouzévédé, lors des élections législatives, le score était de 37,03% pour Marie-Claire Hénaff (Les Républicains), Plouzévédé faisant déjà partie de la 4ème circonscription du Finistère. Sur la commune de Plouzévédé, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie au moment du second tour, avec 70,36% contre 29,64% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Que peuvent enseigner les tendances de dimanche dernier pour Plouzévédé ? Selon les dernières projections dévoilées depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait gagner pas loin de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Sandrine Le Feur (Ensemble !) a collecté 36,71% des suffrages à Plouzévédé dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Tony Bihouee (Rassemblement National) et Sylvaine Vulpiani (Union de la gauche) avec 33,07% et 17,32% des électeurs. C'est en revanche Sylvaine Vulpiani qui se taillait la part du lion, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 30,92% devant Sandrine Le Feur avec 30,63% et Tony Bihouee avec 25,86%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Plouzévédé ? Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 851 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, la participation au 1er round des élections législatives 2024 à Plouzévédé a atteint 74,48%, dépassant de 19 points celle des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, sur les 1 383 personnes en âge de voter à Plouzévédé, 55,46% avaient effectivement pris part au vote, à comparer avec une participation de 48,67% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Plouzévédé, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure la participation À Plouzévédé, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Plouzévédé s'élevait à 25,52%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,01% au premier tour et 52,09% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Plouzévédé aujourd'hui ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,57% des votants de la commune. L'abstention était de 19,57% au premier tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Plouzévédé : ce qu'il faut savoir La composition démographique et la situation socio-économique de Plouzévédé façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 22,2% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 696 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,25%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (12,81%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Plouzévédé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,36% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.