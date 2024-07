Résultat des législatives 2024 à Sizun (29450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

À Sizun, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Sizun, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 32,03% des votes dans la localité. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points). On regardera ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 48,47% à l'époque.

Quel score pour le RN à Sizun lors des législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du RN semble déjà solide à Sizun entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (14,44%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,84%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour annoncer une installation solide du parti sur place, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

La majorité en tête aux législatives 2022 à Sizun Le résultat de l'élection législative 2022 apparaît aussi comme un élément précieux au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque à Sizun offrait en revanche 31,21% pour Sandrine Le Feur (LREM)des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 30,89% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin, avec 51,53%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,47%.

Sylvaine Vulpiani (Front populaire) devant avec 32,03% à Sizun aux législatives Grâce à 32,03% des voix, Sylvaine Vulpiani (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Sizun, le 30 juin lors du 1er round de l'élection législative. Sandrine Le Feur (Ensemble ! - Majorité présidentielle) glanait 29,23%. Tony Bihouee (Rassemblement National) décrochait 28,84% des électeurs. C'est aussi Sylvaine Vulpiani qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription du Finistère, avec cette fois 30,92%, devant Sandrine Le Feur avec 30,63% et Tony Bihouee avec 25,86%.

Participation aux élections législatives 2024 à Sizun : un record par rapport au scrutin européen ? Au cours des dernières années, les 2 398 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 à Sizun a été de 77,23%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 1 698 inscrits sur les listes électorales de Sizun avaient effectivement participé au vote (soit 58,07%), à comparer avec un taux de participation de 56,21% pour les européennes de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Sizun ? Ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Sizun, qu'en est-il de la participation ? Le taux de votants à Sizun pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 77,23%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,21% au premier tour et 54,45% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 700 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,8% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78% au premier tour, ce qui représentait 1 394 personnes. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Sizun ?

Sizun : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact aura la population de Sizun sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,82%. De plus, le taux de ménages propriétaires (77,66%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 688 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 959 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,93%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,42%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Sizun mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,03% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.