Résultat des législatives 2024 à Plougoulm (29250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se diriger les supporters de la gauche à Plougoulm ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,84% des bulletins à Plougoulm. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Plougoulm Le score du Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés 2024. Si on s'en tient à la progression du RN qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part d'électeurs arrachés par le mouvement à Plougoulm s'élève par ailleurs à 12 points en 2 ans. De quoi anticiper une implantation solide du parti dans la commune, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Ensemble vainqueur aux législatives il y a deux ans à Plougoulm Le verdict de l'expérience de 2022 est aussi un indice à éplucher au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Plougoulm, déjà couverte par la 4ème circonscription du Finistère, avait également vu le binôme Ensemble ! L'emporter avec 34,09%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, restera derrière à 14,12%. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter, avec 59,67%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,33%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Plougoulm Avec 34,71% des voix, Sandrine Le Feur (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Plougoulm, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round des législatives. Tony Bihouee (Rassemblement National) glanait 26,86%. Ensuite, Sylvaine Vulpiani (Nouveau Front populaire) décrochait 23,84% des votants. La circonscription n'a en revanche rendu le même classement que la commune, puisque c'est Sylvaine Vulpiani qui s'y imposait, avec 30,92% devant Sandrine Le Feur avec 30,63% et Tony Bihouee avec 25,86%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Plougoulm aux dernières élections Au fil des consultations politiques antérieures, les 1 805 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 73,75% lors du premier tour des législatives 2024 à Plougoulm, supérieure de 20 points à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 53,72% des personnes en capacité de participer à une élection à Plougoulm avaient en effet pris part à l'élection. La participation était de 51,62% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Plougoulm, la participation peut-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives ? Ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Plougoulm, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Plougoulm était de 73,75%. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 81,08% au sein de la commune, contre une participation de 81,99% au premier tour, ce qui représentait 1 106 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,39% au premier tour. Au deuxième tour, 47,79% des votants ont exercé leur droit de vote. Les jeunes générations affichent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Plougoulm ?

17:29 - Plougoulm : démographie et socio-économie impactent les législatives Quel portrait faire de Plougoulm, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 10,04% d'agriculteurs pour 1 767 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 99 entreprises, Plougoulm offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (75,0%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 36,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 44,57% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 423,65 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Plougoulm incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.