Résultat des législatives 2024 à Lanmeur (29620) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une base de 52,88% pour le Nouveau Front populaire au second tour Avec plus de 28% des votes au niveau national à l'issue du premier round des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Lanmeur, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 34,43% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à compléter néanmoins avec les 36,6% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre 52,88% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Lanmeur ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN est déjà puissante à Lanmeur entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (13,89%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,18%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). Assez pour annoncer une implantation solide du parti dans la zone, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Sylvaine Vulpiani (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des dernières législatives à Lanmeur Se tourner vers l'entre-deux tours de 2022 semble aussi logique au moment où nous écrivons. Au premier tour des législatives à l'époque, Lanmeur, déjà couverte par la 4ème circonscription du Finistère, avait en revanche vu le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 36,60%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 13,89%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV avec 52,88% contre 47,12% pour les perdants. Sylvaine Vulpiani conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Lanmeur, les résultats des législatives aussi valables aujourd'hui ? Sylvaine Vulpiani (Nouveau Front populaire) a raflé 34,43% des voix à Lanmeur le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des élections législatives. En seconde position, Tony Bihouee (Rassemblement National) recueillait 28,18%. Enfin, Sandrine Le Feur (Ensemble !) recueillait 27,7% des électeurs. Sylvaine Vulpiani était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 30,92%, devant Sandrine Le Feur avec 30,63% et Tony Bihouee avec 25,86%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Lanmeur lors des derniers scrutins Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Lanmeur était de 71,35%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait effectivement à 54,73% des inscrits sur les listes électorales de Lanmeur (29). La participation était de 53,4% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Lanmeur À Lanmeur, la participation constitue immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dans la commune, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 28,65%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,44% au premier tour. Au deuxième tour, 48,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 22,5% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,23% au deuxième tour.

17:29 - Lanmeur : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Lanmeur mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Le taux de chômage à 9,65% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 37,02% de population active et une densité de population de 82 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (25,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 948 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,64%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lanmeur mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 43,63% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.