En direct

20:09 - Quel résultat aux législatives de Moustoir-Ac pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans les 2 bureaux de vote de Moustoir-Ac, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 15,05% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,95% et 1,51% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 20,51% à Moustoir-Ac pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Moustoir-Ac ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Moustoir-Ac. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Moustoir-Ac, Emmanuel Macron terminait en première position avec 34,43% des voix, devant Marine Le Pen à 27,09%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 15,05% et Éric Zemmour à 5,08%.

14:30 - À Moustoir-Ac, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux de participation à Moustoir-Ac. Les jeunes expriment la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 374 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,55% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,28% au premier tour, c'est-à-dire 1 103 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Moustoir-Ac aux législatives 2022 ? Au cours des scrutins précédents, les 1 806 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 1 315 personnes en âge de voter à Moustoir-Ac, 57,26% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 39,54% au deuxième round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.