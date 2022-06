En direct

19:05 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Mûrs-Erigné ? Dans les 4 bureaux de vote de Mûrs-Erigné, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 20,39% des suffrages il y a deux mois dans la localité. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 8,56% et 2,38% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 31,33% à Mûrs-Erigné pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Mûrs-Erigné ? A l'issue de la dernière présidentielle, à Mûrs-Erigné, Emmanuel Macron figurait à la première position avec 37,36% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,39%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position à 15,63% et Yannick Jadot à 8,56%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier ces équilibres lors des législatives à Mûrs-Erigné au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Mûrs-Erigné L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau de participation à Mûrs-Erigné. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les prix du gaz et du pétrole sont par exemple susceptibles de détourner les habitants de Mûrs-Erigné des isoloirs. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 625 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,77% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 78,92% au premier tour, c'est-à-dire 3 650 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - La participation aux législatives à Mûrs-Erigné peut-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 4 263 personnes en capacité de voter à Mûrs-Erigné avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,41%). Le taux de participation était de 44,52% au second round.