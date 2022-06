Résultat de la législative à Mutzig : en direct

12/06/22 11:02

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre ce 1er tour des législatives à Mutzig, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. On compte 10 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29.51% des suffrages au premier tour à Mutzig. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.94% et 19.32% des suffrages. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en rassemblant 52.57% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47.43% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Les électeurs de Mutzig ( Bas-Rhin ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?