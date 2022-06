Résultat de la législative à Nailloux : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nailloux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nailloux. En direct 18:14 - Une première place à Nailloux pour la Nupes pour ces législatives Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Nailloux, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e volet des élections législatives 2022. Son postulant a donc aujourd'hui. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. À Nailloux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 24,38%, 6,75%, 2,64% et 2,06% il y a deux mois. Ce sont donc 35,83% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Nailloux. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Nailloux ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Lors du premier tour, le 12 juin dernier, les citoyens de Nailloux ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 37,22% des votes. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,92% des suffrages. La candidature Rassemblement National ramasse 16,56% des voix. 13:30 - À Nailloux, la grande inconnue de ces législatives reste la participation Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Au moment des précédentes élections législatives, 54,02% des inscrits sur les listes électorales de Nailloux avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 47,47% au deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Epilogue des élections législatives 2022 à Nailloux ! Les éléments clés de ce 2e round des législatives 2022 à Nailloux sont limpides : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour faire leur choix. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser le nombre de participants.

Résultats des législatives 2022 à Nailloux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nailloux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Alice Assier Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Faure Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Nailloux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nailloux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nailloux Alice Assier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,16% 37,22% Dominique Faure (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,08% 24,92% Christelle Poirier Rassemblement National 15,19% 16,56% Stéphanie Respaud Les Républicains 5,24% 4,18% Baptiste Marquie Divers droite 4,95% 5,06% Ghislaine Bourland Reconquête ! 3,88% 3,14% Séverine Gimeno Ecologistes 2,83% 3,30% Réda Zitouni Divers centre 2,15% 2,57% Sandrine Conte Margail Ecologistes 0,96% 1,21% Lucile Souche Divers extrême gauche 0,79% 0,96% Eric Schmitt Divers gauche 0,46% 0,40% Gilles Corso Divers 0,31% 0,48% Nadine Palat Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nailloux Taux de participation 58,32% 51,13% Taux d'abstention 41,68% 48,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,08% Nombre de votants 60 315 1 263

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Nailloux. C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix de la part des 2470 habitants de Nailloux de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Alice Assier a enregistré 37% des voix dans la commune. Elle coiffe au poteau Dominique Faure (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christelle Poirier (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 25% et 17% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Nailloux. Les citoyens de 107 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 49% (1 207 non-votants).

Législatives 2022 à Nailloux : les enjeux