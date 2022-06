Résultat de la législative à Nersac : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Nersac dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nersac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nersac. En direct 18:06 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Nersac il y a 7 jours Le point de départ pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" s'élevait à 25,25% avant ces législatives à Nersac. Un chiffre correspondant à la somme des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 21,73% des suffrages sur place il y a une semaine. Ce qui avait tout de même placé la Nupes sur le podium. 15:30 - À Nersac, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 28,33% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Nersac le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des élections législatives. La candidature Rassemblement National reçoit 22,93% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 21,73% des votes. 13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Nersac lors des législatives ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'élevait à 59,61% dans la commune de Nersac au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,26% pour le tour deux. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au second round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - C'est reparti à Nersac ! A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives ? Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Nersac et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir lors de cette deuxième manche, puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés la semaine passée sont toujours candidats pour le résultat définitif des législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Nersac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nersac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Nersac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nersac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nersac Thomas Mesnier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,45% 28,33% René Pilato (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,53% 21,73% Anna Martinese Rassemblement National 16,05% 22,93% Jean-François Dauré Divers gauche 12,50% 15,49% Alice Clergeau Les Républicains 5,24% 3,60% Dominique de Lorgeril Reconquête ! 4,27% 4,08% Corinne Berthelot Ecologistes 3,05% 2,76% Olivier Nicolas Divers extrême gauche 0,90% 1,08% Participation au scrutin Circonscription Nersac Taux de participation 49,31% 46,50% Taux d'abstention 50,69% 53,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 1,28% Nombre de votants 41 311 857

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Nersac. Dans la 1ère circonscription de la Charente, les 1843 habitants de Nersac ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 1ère circonscription de la Charente, 21 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Thomas Mesnier a réuni 28% des votes à l'échelle de la localité. Anna Martinese (Rassemblement National) et René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent 23% et 22% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 47% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Charente, ce qui représente 857 votants.

Législatives 2022 à Nersac : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Nersac (16) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28,4% des votes au premier tour à Nersac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28,1% et 18,5% des voix. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 53,4% des suffrages face à Marine Le Pen (46,6%).