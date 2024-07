Résultat des législatives 2024 à Sireuil (16440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Sireuil, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, cette bascule va obligatoirement influer sur ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a réuni 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Sireuil, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 28,15% des votes dans la commune. Un chiffre qui a décollé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (20,59%).

20:58 - Le RN favori à Sireuil aux législatives Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. La progression du RN se montre déjà solide à Sireuil entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (27,46%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (41,39%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN une progression d'environ 150 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique suivait la même logique qu'aux européennes, ce qui suppose un report de voix favorable.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Le résultat en faveur du Rassemblement national sera en conséquence déterminant pour le second tour de cette élection législative 2024, au niveau local. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Sireuil ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Sireuil à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Caroline Colombier qui s'imposait au premier tour avec 27,46%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 51,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,52%.

20:05 - Déjà 41,39% pour le RN à Sireuil aux élections législatives Pour le premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Sireuil ont préféré Caroline Colombier (Rassemblement National), qui a bénéficié de 41,39% des voix. Virginie Lebraud (Union de la gauche) et Gwenhaël François (Ensemble pour la République) suivaient grâce à 28,15% et 21,69% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Caroline Colombier rassemblant cette fois 42,95%, devant Virginie Lebraud avec 25,88% et Gwenhaël François avec 24,52%.

19:21 - À Sireuil, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Au cours des dernières années, les 1 207 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. À Sireuil, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 32,4%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 947 inscrits sur les listes électorales à Sireuil, 44,14% étaient en effet restés chez eux. L'abstention était de 47,6% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives à Sireuil ? À Sireuil, l'une des clés des élections législatives 2024 est indéniablement l'abstention. 32,4% des électeurs de Sireuil se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,69% dans la commune. L'abstention était de 17,34% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,33% au premier tour. Au deuxième tour, 49,23% des électeurs ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Sireuil (16440).

17:29 - Comment la composition démographique de Sireuil façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des législatives à Sireuil comme dans toute la France. Avec ses 1 167 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 54 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (85,51%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 50,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 39,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 182,52 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Sireuil, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.