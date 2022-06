Résultat de la législative à Nersac : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nersac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Nersac ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Nersac comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,53% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,92% et 1,9% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 23,35% à Nersac pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Nersac ? À Nersac, Marine Le Pen finissait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 28,37% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 28,08%. Suivaient, avec 18,53%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,42%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement remettre en question ce paysage à Nersac ce dimanche. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Nersac reste l'abstention L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation à Nersac. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont par exemple capables de favoriser le camp de l'abstention à Nersac (16440). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,0% dans la commune. Le taux de participation était de 76,84% au premier tour, c'est-à-dire 1 407 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Nersac, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 seront un élément essentiel Au fil des scrutins précédents, les 2 436 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 59,61% des personnes en âge de participer à une élection à Nersac avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,26% au deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections à Nersac Au cas où vous tâtonnez encore sur les 8 prétendants au premier tour dans la circonscription de Nersac, ne paniquez pas. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Nersac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nersac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Anna Martinese Rassemblement National Olivier Nicolas Divers extrême gauche Dominique de Lorgeril Reconquête ! Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Corinne Berthelot Ecologistes René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale Alice Clergeau Les Républicains Jean-François Dauré Divers gauche

Législatives 2022 à Nersac : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Nersac (16) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28,4% des votes au premier tour à Nersac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28,1% et 18,5% des voix. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 53,4% des suffrages face à Marine Le Pen (46,6%).