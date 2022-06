Résultat de la législative à Neufchâtel-en-Bray : en direct

12/06/22 11:25

10 candidats s'affrontent dans la seule circonscription de Neufchâtel-en-Bray ce 12 juin 2022, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau de candidats proportionnel à celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Les 3469 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 4 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier tour de piste.

Quel impétrant à l'hémicycle installeront en pole position des résultats des élections législatives les électeurs domiciliés à Neufchâtel-en-Bray à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 32% des votes au premier tour à Neufchâtel-en-Bray. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31% et 13% des voix. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 51% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 49% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.