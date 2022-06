Résultat de la législative à Neuillé-Pont-Pierre : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neuillé-Pont-Pierre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Neuillé-Pont-Pierre L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives 2022 à Neuillé-Pont-Pierre. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les préoccupations dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie, seraient par exemple capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Neuillé-Pont-Pierre (37360). Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,73% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 24,6% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Neuillé-Pont-Pierre ? Au fil des derniers scrutins, les 2 058 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 1 511 personnes en âge de participer à une élection à Neuillé-Pont-Pierre s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 47,58%), à comparer avec un taux de participation de 39,58% au round numéro deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Neuillé-Pont-Pierre ? Bienvenue dans ce direct où nous allons tenter de suivre ce 1er tour des législatives 2022 à Neuillé-Pont-Pierre, jusqu'à la communication des résultats. On trouve 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Neuillé-Pont-Pierre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Neuillé-Pont-Pierre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Christine Delarue Divers extrême gauche Charles Girardin Ecologistes Fabrice Boigard Les Républicains Bruno Julien Reconquête ! Émilien Cousin Hamelal Ecologistes Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patrick Martinez Divers droite Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale Ambre Louisin Rassemblement National

Législatives 2022 à Neuillé-Pont-Pierre : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire) seront invités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Neuillé-Pont-Pierre. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29% et 17% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en empochant 51% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des voix. Les habitants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?