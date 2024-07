Résultat des législatives 2024 à Ambillou (37340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 20,11% pour le Front populaire à Ambillou Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des votes obtenus au niveau du pays sont un premier indicateur. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,11% des bulletins à Ambillou. Ce qui correspond à une évolution en comparaison des 19,01% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 16 points à Ambillou Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Ambillou entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Ambillou ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Ambillou ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera en conséquence très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Ambillou ? Le RN arrivait également en pôle position à Ambillou lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. C'est en effet Ambre Louisin qui arrivait en pôle position au premier tour avec 31,85% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 50,84%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,16%.

20:05 - Quel score à Ambillou pour le RN aux législatives 2024 ? A en croire les toutes dernières projections publiées juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella devrait décrocher moins de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. François Ducamp (Rassemblement National) a engrangé 47,67% des suffrages à Ambillou dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Marina Coccia (Nouveau Front populaire) et Sabine Thillaye (Ensemble pour la République) avec 20,11% et 19,33% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, François Ducamp accumulant cette fois 35,25%, devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Ambillou au niveau de la participation ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 775 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Ambillou, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 28,71%, inférieur à celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 1 307 personnes en âge de voter à Ambillou, 47,28% avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 47,42% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Les chiffres de la participation lors du 2e tour des législatives 2024, un élément important à Ambillou ? L'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Le pourcentage de votants à Ambillou pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 71,29%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,52% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,87% au deuxième tour, ce qui représentait 1 012 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,5% au premier tour et 45,83% au second tour. Quelle sera la participation à Ambillou aujourd'hui ? La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Ambillou.

17:29 - Les enjeux locaux d'Ambillou : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote d'Ambillou, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 751 habitants répartis dans 767 logements, cette localité présente une densité de 37 hab/km². Avec 111 entreprises, Ambillou est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,83%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 30,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 417,97 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ambillou manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.