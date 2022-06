Résultat de la législative à Nogent : 2e tour en direct

En direct

18:09 - La Nouvelle union populaire avait terminé au pied du podium à Nogent il y a 7 jours La proportion des électeurs de la Nupes reste un des enjeux de ces législatives 2022 à l'échelle nationale. Cet électorat représentait 13,85% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 13,81%, 1,81%, 1,38% et 2,23% il y a deux mois. Soit une réserve de voix de 19,23% du côté de la gauche.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Nogent ? Lors du 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Nogent ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 34,49% des voix. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiennent respectivement 21,05% et 13,85% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Nogent ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au second round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, pendant les législatives, 45,23% des personnes en capacité de voter à Nogent avaient pris part au scrutin au dernier round, en d’autres termes seulement 1222 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.