En direct

19:28 - Quel résultat à Nogent pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives, à Nogent comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait cumulé 13,81% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,81% et 1,38% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,19% à gauche de l'échiquier (et donc 17% en comptant le vote Mélenchon).

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Nogent ? Lors de la présidentielle, à Nogent, Marine Le Pen glanait meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 36,11% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,17%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 13,81% et Éric Zemmour à 5,84%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront certainement infléchir la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - À Nogent, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 reste la participation À Nogent, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique sont par exemple capables d'inciter les citoyens de Nogent (52800) à rester chez eux. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,36% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 24,99% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Nogent ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, le taux de participation avait représenté 46,26% au premier tour dans la commune à Nogent. La participation était de 45,23% au tour deux.