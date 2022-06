Résultat des législatives à Noyant-Villages - Election 2022 (49390) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Noyant-Villages

Le résultat des élections législatives 2022 à Noyant-Villages est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Noyant-Villages. À Noyant-Villages, les 4108 électeurs votant dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire se sont prononcés pour la candidate Les Républicains. Attention, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire peut toujours basculer si les électeurs des 39 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Noyant-Villages. Le niveau de l'abstention s'élève à 52% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Dans la ville, Anne-Laure Blin a obtenu 38% des voix. Bernard Lahondès (Rassemblement National) et Simon Holley (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent 24% et 16% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Noyant-Villages Anne-Laure Blin Les Républicains 24,73% 37,83% Véronique Roudévitch Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,18% 15,19% Bernard Lahondès Rassemblement National 22,01% 23,93% Simon Holley Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,65% 15,56% Charles Babinet Reconquête ! 2,92% 2,84% David Robert Parti radical de gauche 2,83% 2,02% Sylvie Baveret Droite souverainiste 1,43% 1,45% Patricia Peillon Divers extrême gauche 1,24% 1,19% Participation au scrutin Circonscription Noyant-Villages Taux de participation 47,68% 48,32% Taux d'abstention 52,32% 51,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,55% Nombre de votants 34 596 1 985

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Noyant-Villages sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Noyant-Villages ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,07% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 14 bureaux de vote de Noyant-Villages le dimanche 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,98% et 1,76% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 16,81% à Noyant-Villages pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Noyant-Villages ? Avec 33,53% des suffrages exprimés, au premier round à Noyant-Villages, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 27,49%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 12,07% et Éric Zemmour à 5,56%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront certainement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Noyant-Villages ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Noyant-Villages, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre russo-ukrainienne est notamment capable d'éloigner les habitants de Noyant-Villages des bureaux de vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 73,57% au premier tour, c'est-à-dire 3 020 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors des élections législatives 2022 à Noyant-Villages ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au fil des élections antérieures, les 5 760 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les dernières législatives, parmi les 4 177 inscrits sur les listes électorales à Noyant-Villages, 53,24% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,41% pour le dernier round. 09:30 - Les électeurs de Noyant-Villages ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Les résultats de l'élection législative 2022 à Noyant-Villages vont probablement être divulgués dans la foulée de la fermeture des 14 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura très vite qui des 8 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

Législatives 2022 à Noyant-Villages : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Noyant-Villages (Maine-et-Loire) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34% des votes au premier tour à Noyant-Villages, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien 3e homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 27% et 12% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Noyant-Villages avec 52% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 48% des votes.