Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Nozay, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait obtenu 17,65% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,93% et 1,3% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 24,88% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Nozay.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Nozay ?

Avec 35,73% des votes exprimés, au premier tour à Nozay, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 18,01%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,65% et Éric Zemmour à 8,35%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.