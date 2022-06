Résultat de la législative à Oberhaslach : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Oberhaslach sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Oberhaslach. En direct 18:53 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la localité ? Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait viser un total théorique de 19,06% à Oberhaslach avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants d'Oberhaslach ont pourtant livré 14,51% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Oberhaslach D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien sûr tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Oberhaslach. La candidature Rassemblement National a engrangé 31,17% des votes le 12 juin dernier pour le 1er tour de la législative. Elle a coiffé au poteau les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent dans l'ordre 20,68% et 17,75% des votes. 13:30 - À Oberhaslach, le score de la participation au 2ème tour des législatives 2022 sera un élément clé Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est trop haut durant de ce type d'élection. Le week-end dernier, 44,46% des personnes aptes à voter à Oberhaslach s'étaient rendues aux urnes. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections antérieures. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1466 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 23,47% au premier tour. 10:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 Bienvenue sur cette page où nous vous proposons de suivre cette deuxième étape des législatives 2022 à Oberhaslach, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés les postulants qualifiés la semaine passée et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Oberhaslach - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Oberhaslach aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Louise Morel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Frédéric Steinbach Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Oberhaslach - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Oberhaslach

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Oberhaslach Louise Morel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,35% 17,75% Jean-Frédéric Steinbach (Ballotage) Rassemblement National 22,65% 31,17% Philippe Meyer Les Républicains 20,41% 20,68% Martine Marchal-Minazzi Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,61% 14,51% Carine Hamm Régionaliste 5,60% 7,41% Sabrina Ritter Reconquête ! 2,93% 2,31% Véronique Grussi Ecologistes 2,86% 3,40% Bastien Macia Droite souverainiste 1,67% 1,39% Martial Debriffe Ecologistes 1,26% 0,93% René Camus Divers extrême gauche 0,66% 0,46% Participation au scrutin Circonscription Oberhaslach Taux de participation 46,24% 44,46% Taux d'abstention 53,76% 55,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 0,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,46% Nombre de votants 45 135 654

Le résultat de l'élection législative 2022 à Oberhaslach a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 1471 habitants d'Oberhaslach inscrits dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin. Au niveau de la localité, Jean-Frédéric Steinbach a enregistré 31% des votes. Il arrive devant Philippe Meyer (Les Républicains) et Louise Morel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 21% et 18% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs d'Oberhaslach. Les électeurs de 78 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin. La participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 44%, ce qui représente 654 votants.

Législatives 2022 à Oberhaslach : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Oberhaslach, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24% et 11% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Oberhaslach avec 56% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Oberhaslach (67) seront invités à participer aux législatives comme tous les Français.