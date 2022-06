Résultat de la législative à Oberschaeffolsheim : 2e tour en direct

En direct

18:37 - Qu'ont fait les électeurs de gauche la semaine passée à Oberschaeffolsheim ? Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel théorique de 19,83% à Oberschaeffolsheim avant les élections législatives. Un chiffre correspondant au total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au premier tour dans la ville. Son postulant a cumulé 14,9% des suffrages le 12 juin dernier dans le territoire. De qui avait privé la Nupes des trois premières places.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Oberschaeffolsheim ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à masquer des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Oberschaeffolsheim. Grâce à 32,74% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Oberschaeffolsheim pour le premier tour des élections législatives dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National capte 19,1% des suffrages. De son côté, la candidature Les Républicains obtient 16,68% des voix.

13:30 - A la publication des résultats des législatives, quel sera la participation à Oberschaeffolsheim ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Au cours des dernières années, les 2314 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 1869 inscrits sur les listes électorales d'Oberschaeffolsheim s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 51,9%). Le taux de participation était de 45,21% pour le tour deux.