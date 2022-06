Résultat des législatives à Offranville - Election 2022 (76550) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,6% des suffrages au premier tour à Offranville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,6% et 16,7% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Offranville grâce à 59,8% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 40,2% des suffrages. Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Quel candidat les 3 366 habitants d'Offranville placeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?