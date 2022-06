Dans les 6 bureaux de vote d'Orchies, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 17,15% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,85% et 2,02% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 23,02% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Orchies ?

Lors de la dernière échéance, à Orchies, Marine Le Pen se propulsait à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 32,63% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,85%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 17,15% et Éric Zemmour avec 5,51%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront sans doute ce tableau lors des législatives à Orchies. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.